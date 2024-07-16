Лесной пожар в Геленджике локализовали на площади около 2 га

Крупное возгорание произошло накануне вечером в районе пляжа «Сосновка».

Около 23:50 15 июля лесной пожар удалось локализовать на площади порядка 2 га. На месте с огнем борются 250 человек. Среди них сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, а также спасатели, волонтеры, полицейские и казаки.

Кроме того, к месту пожара стянуто 24 единицы техники, написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о возгорании в районе дикого пляжа «Сосновка» очевидцы сообщили 15 июля около 19:00 в соцсетях. Очаг возгорания находится глубоко в лесу, подъехать пожарные машины не могут. Пока пожар тушат ранцами, которые подвозят на квадроциклах.