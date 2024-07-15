Тушение осложняет рельеф: площадь пожара в Геленджике достигла 1 га

О возгорании в районе дикого пляжа «Сосновка» очевидцы сообщили 15 июля около 19:00 в соцсетях.

Сообщение о возгорании между Новороссийском и Геленджиком поступило в 18:54.

«Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ «Сосновое». Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь», — сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр сообщил, что в тушении задействовано порядка 10 единиц техники и 100 человек.

Очаг возгорания находится глубоко в лесу, подъехать пожарные машины не могут. Пока пожар тушат ранцами, которые подвозят на квадроциклах, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания была 800 кв. м, но из-за усиления ветра огонь быстро распространялся.