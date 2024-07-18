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Площадь тлеющих очагов лесного пожара в Туапсинском районе достигла 1,5 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-tleyushhih-ochagov-lesnogo-pozhara-v-tuapsinskom-rajone-dostigla-1-5-ga
Площадь тлеющих очагов лесного пожара в Туапсинском районе достигла 1,5 га
Фото t.me/krd_klpc

Система «Лесохранитель» вечером 18 июля зафиксировала задымление в районе села Георгиевского со стороны леса.

По прибытии на место лесопожарная бригада установила, что загорелась сухая трава в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 га.

Пожар с этой стороны тушат 8 человек и 2 единицы техники. Сейчас наращивают силы и средства для скорейшей локализации возгорания, сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый лесной пожар разгорается в Туапсинском районе. Задымление заметили в районе урочища в границах сел Кривенковского, Георгиевского и Анастасиевки. Всего в тушении задействовано 28 человек и 8 единиц техники.

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