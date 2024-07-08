Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади 1,2 гектара

О локализации пожара на территории Джубгского и Лермонтовского участкового лесничества сообщили 8 июля в 9:45.

Возгорание было локализовано на площади 1,2 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара участвуют 79 человек, 12 единиц техники и вертолет МЧС России Ка-32.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на склоне горы близ села Бжид возле бухты Инал начался вечером 7 июля. Предположительно, причиной стал запуск фейерверка. Полиция ищет возможных поджигателей.

Сообщалось, что угрозы жилым строениям нет. Из четырех ближайших баз отдыха были эвакуированы порядка 100 человек. По сообщению главы Туапсинского района Сергея Бойко, с 7:00 8 июля к тушению пожара был подключен вертолет Ка-32, который произвел 16 сбросов воды.