Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге леса в Туапсинском районе

Крупный пожар на склоне горы близ села Бжид возле бухты Инал в Туапсинском районе тушат с вечера 7 июля.

Предположительно, причиной возгорания мог стать поджог.

«Сотрудниками полиции ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам 8 (86167) 2-01-02 и 8 (86167) 2-28-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях местные жители сообщали, что перед началом пожара наблюдали запуск пяти сигнальных ракет. Одна из них попала в лес. Утром 8 июля площадь пожара составляла 1 га. В ликвидации возгорания участвуют 79 человек и 12 единиц техники.