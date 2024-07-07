Из-за фейерверка горит склон горы близ бухты Инал Туапсинского района

Пожар на склоне горы близ села Бжид возле бухты Инал (Туапсинский район) предположительно начался из-за фейерверка.

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В местных группах соцсетей очевидцы пишут, что наблюдали запуск пяти сигнальных ракет, одна из которых попала в лес, после чего и начался пожар. Кто и зачем запускал ракеты — неизвестно. Предположительно — отдыхающие ради увеселения, в качестве фейерверка.

По данным пожарных, огонь охватил площадь около 0.3 га в районе 1-го участка Центрального пляжа бухты Инал. Горит сухая трава, угрозы домам нет, огонь тушат 56 человек и 11 машин, сообщает Оперштаб.

В то же время по информации соцсетей, в бухте Инал эвакуированы отдыхающие с трех баз — «Афалина», «Высота» и «Лазурь». Отдыхающие собрались на парковках, сообщает Kub Mash.

Площадь пожара увеличилась до 0.6 га. В его тушении участвуют 65 человек и 9 единиц техники, продолжается эвакуация ближащих баз отдыха, сообщает выехавший на место ЧП глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Напомним, что сейчас из-за высоких температур и длительной засухи в Краснодарском крае сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. при этом практически все ЧП, связанные с огнем в нашем регионе, имеют антропогенное происхождение.

Сотрудники МЧС регулярно напоминают об опасности разведения костров и других вещах, которые не стоит делать на природе.