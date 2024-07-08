К ликвидации пожара в Туапсинском районе привлечен вертолет Ка-32

Лесной пожар в бухте Инал Темрюкского района тушат с вечера 7 июля. В настоящее время площадь возгорания составляет 1 га.

Лес горит на территории Джубгского и Лермонтовского участкового лесничества. К ликвидации привлечен вертолет МЧС России Ка-32. Также в тушении участвуют 84 человека и 12 единиц техники.

Ситуация находится под контролем. Угрозы жилым строениям нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что вертолет работает с 7:00 и произвел 16 сбросов воды. По информации МЧС вертолет сбросил более 150 куб. м. воды. Площадь пожара составляет 1 га, из четырех ближайших баз отдыха были эвакуированы порядка 100 человек.

«Всю ночь вместе с замминистра природных ресурсов края Геннадием Сагайдаковым были на месте происшествия. Сейчас там находится мой заместитель. Информацию докладывает в оперативном порядке», — написал Бойко в Telegram.

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