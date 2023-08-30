Лесной пожар в Геленджике: что известно к этому часу. Видео

Тушение лесного пожара, площадь которого 30 августа увеличилась до 118 га, продолжается на Маркхотском хребте в Геленджике.

В настоящее время в ликвидации принимают участие 450 спасателей, пожарных, сотрудников МЧС и 70 единиц техники. К тушению пожара привлечены два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России.

С утра 30 августа вертолеты сбросили более 120 т воды на очаги пожара. По сообщениям МЧС, угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших также нет.

Корреспондент «Кубань 24» Мария Гнездилова сообщила, что в настоящее время открытого огня не наблюдается, сохраняются локальные очаги и есть сильное задымление. В городе сильно пахнет гарью, местные жители используют медицинские маски.

Также сообщается, что до геленджикского «Сафари-парка» огонь не дошел. В МЦУ Геленджика сообщили, что помощь волонтеров сотрудникам сафари-парка не требуется.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края сообщили, что все туробъекты и средства размещения в городе работают в штатном режиме. Дополнительную информацию можно поучить по телефону горячей линии 8-800-200-60-90, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте 29 августа около 17:00 началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом. Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Мэр курорта сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га.