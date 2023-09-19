Лесной пожар под Геленджиком потушили

По данным краевого лесопожарного центра, пожар в районе села Возрождение ликвидировали 19 сентября в 12:00 на примерной площади 12 га.

Возгорание тушили при помощи вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. С воздуха сбросили 30 тыс. л воды. Всего от Краевого лесопожарного центра в тушении возгорания участвовали 50 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным краевого минприроды, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Все материалы возникшего лесного пожара направлены в органы дознания ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для определения причины возгорания, установления виновных лиц и привлечения их к административной или уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление в лесу в окрестностях села Возрождение обнаружила днем 18 сентября система дистанционного мониторинга лесных пожаров. В 16:05 обнаружили низовой лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадского участкового лесничества. В 15:51 из аэропорта Геленджика вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К 17:25 с воздуха выполнили 4 сброса воды объемом 12 т. В 19:00 пожар локализовали на площади 12 га.