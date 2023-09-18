Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 12 га

Лесной пожар в районе села Возрождение в Пшадском участковом лесничестве локализовали 18 сентября в 19:00.

К 18:31 вертолет Ми-8 МЧС России выполнил 10 сбросов воды объемом 30 куб. м. Тушение пожара продолжается.

На месте работают 118 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для оказания помощи в тушении выехали бригады Горячеключевского и Джубгского филиалов лесопожарного центра — 8 человек и 2 единицы техники. Работы осложняет сложный горный рельеф и отсутствие подъездных путей для техники, сообщает Краевой лесопожарный центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление в лесу в окрестностях села Возрождение обнаружила днем 18 сентября система дистанционного мониторинга лесных пожаров. В 16:05 обнаружили низовой лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадского участкового лесничества. В 15:51 из аэропорта Геленджика вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К 17:25 с воздуха выполнили 4 сброса воды объемом 12 т.