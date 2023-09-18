Лесной пожар произошел под Геленджиком

Задымление в лесу в окрестностях села Возрождение обнаружила днем 18 сентября система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров.

Для проверки информации на место выехали лесопожарные бригады Архипо-Осиповского и Геленджикского филиалов краевого лесопожарного центра — 10 человек и 2 единицы техники. Из-за отсутствия подъездных путей и сложного горного рельефа, пожарные выдвинулись на место пожара пешком.

В 16:05 обнаружили низовой лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадского участкового лесничества. В 16:10 пожарные приступили к тушению огня. Сейчас наращивают группировку сил и средств для локализации возгорания, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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