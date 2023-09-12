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Еще один пожар в Геленджике: загорелась лесная подстилка у канатной дороги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odin-pozhar-v-gelendzhike-zagorelas-lesnaya-podstilka-u-kanatnoj-dorogi
Еще один пожар в Геленджике: загорелась лесная подстилка у канатной дороги
Фото t.me/mcu_gelen

Возгорание площадью 120 кв. метров зафиксировали пожарные службы в районе канатной дороги парка «Олимп».

Пожар локализовали в 13:00, открытого горения нет. На месте работают 23 человека с ранцевыми огнетушителями и 5 единиц техники.

Угрозы населению, животным парка и природе отсутствуют. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, сообщает МЦУ Геленджика.

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