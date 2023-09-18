На тушение лесного пожара в Геленджике вылетел вертолет МЧС

По данным МЧС, площадь лесного пожара в Пшадском участковом лесничестве составляет около 1 тыс. кв. м.

Пожарные подразделения прибыли на место и установил, что произошло загорание травы и кустарников. В 15:51 из аэропорта Геленджика вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К 17:25 с воздуха выполнили 4 сброса воды объемом 12 т.

На месте работают 118 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление в лесу в окрестностях села Возрождение обнаружила днем 18 сентября система дистанционного мониторинга лесных пожаров. На место выехали лесопожарные бригады Архипо-Осиповского и Геленджикского филиалов краевого лесопожарного центра. В 16:05 обнаружили низовой лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадского участкового лесничества. В 16:10 пожарные приступили к тушению огня.