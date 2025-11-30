Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 1,8 га

Возгорание в лесу возле хутора Широкая Пшадская Щель произошло днем 30 ноября.

По данным на 16:30, работники лесопожарного центра смогли локализовать лесной пожар на примерной площади 1,8 га.

«На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара», — сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два лесных пожара разгорелись под Геленджиком и Туапсе. Первый — в Пшадском участковом лесничестве на площади 0,5 га, второй — в Георгиевском участковом лесничестве на площади 0,8 га. Для борьбы с огнем продолжается наращивание сил и средств на местах.

Читайте также: задымление со стороны леса в районе села Молдавановка утром 29 ноября зафиксировала система «Лесохранитель». Около 17:00 пожар полностью потушили.

