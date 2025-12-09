Le Parisien: Сафонова включат в стартовый состав на матч ЛЧ «Атлетик» — «ПСЖ»

По информации зарубежных СМИ, бывшего игрока ФК «Краснодар» и нынешнего голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова могут включить в основной состав на матч парижан против испанского «Атлетик» Бильбао в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Уточняется, что основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы и все еще испытывает болевые ощущения во время тренировок. В связи с этим его участие в ближайшей выездной встрече парижан, которая состоится 10 декабря, практически исключено, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов 6 декабря провел первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в этом сезоне. Команда обыграла «Ренн» со счетом 5:0. Игру российского вратаря отметил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. До этого во всех 20 матчах парижан нынешнего сезона на поле выходил французский голкипер Люка Шевалье.

Также ряд французских СМИ опроверг слухи о продаже Сафонова. По их информации, «ПСЖ» не намерен расставаться с российским вратарем в зимнее трансферное окно. При этом сам голкипер признался, что ему тяжело быть вторым в команде.

