Парижский клуб «ПСЖ» не планирует продавать вратаря Сафонова этой зимой

Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов останется играть в «Пари Сен-Жермен» до конца сезона. Об этом сообщил ряд иностранных изданий.

Французский клуб не намерен расставаться с российским вратарем в зимнее трансферное окно.

Однако Сафоновым уже заинтересовались некоторые европейские клубы. В частности, арендовать вратаря готовы испанская «Валенсия», а также португальские «Спортинг» и «Брага», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов перешел во французский «Пари Сен-Жермен» в июне 2024 года. Контракт с футболистом заключен до 2029 года.

Информация о том, что Сафонов может покинуть «ПСЖ», появилась в СМИ в июне. По словам журналиста Эртема Сенера, интерес к 26-летнему голкиперу проявляли английский «Борнмут» и турецкий «Галатасарай». Однако сам вратарь опроверг информацию об уходе.

