Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов перешел во французский «Пари Сен-Жермен» в июне 2024 года. Контракт с футболистом заключен до 2029 года.

По информации французской спортивной газеты L’Équipe, ПСЖ начал подготовку к зимнему трансферному окну. Источник издания отметил, что в клубе рассматривают вариант, что зимой команда не пополнится новыми игроками.

Газета утверждает, что обсуждается только возможный уход двух уроков — вратаря Матвея Сафонова и защитника Лукаса Бералдо. Оба футболиста недовольны своим положением в клубе и высказывают недовольство из-за недостатка игровой практики.

Руководство «Пари Сен-Жермен» после внутреннего анализа считает текущий состав команды достаточно сильным и хочет дать больше игрового времени молодым игрокам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на L’Équipe.

