Сафонов признался, что расстроен из-за пропущенного гола в матче Россия — Перу

Матч между национальными футбольными сборными России и Перу прошел 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

За игрой на арене следили более 45 тыс. человек, матч закончился со счетом 1:1. На 82-й минуте матча нападающий перуанцев Алекс Валера с дальнего удара забил мяч в левый нижний угол ворот, которые защищал Матвей Сафонов.

Спустя пять дней Сафонов в своих соцсетях поделился мыслями о своей ошибке в матче. В публикации экс-вратарь ФК «Краснодар» сообщил, что только начал приходить в себя после матча сборной.

«Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру», — написал футболист в Telegram.

Также он отметил, что сейчас самое время перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток игрового сезона, который продлится примерно до 20 декабря. В расположение французского «ПСЖ», за который Сафонов играет, вратарь отправится 18 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 18-й минуте голкипер гостей Педро Гальесе ошибся в своей штрафной площади и «подарил» мяч российскому хавбеку Алексею Миранчуку, который после удачного прессинга дал пас Александру Головину. Капитан сборной России уверенно пробил по пустым воротам и открыл счет. До конца первого тайма перуанцам не удалось переломить ситуацию.

