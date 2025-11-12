Сборная России по футболу сыграла вничью с Перу — 1:1

Товарищеский матч между сборными России и Перу прошел 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. За игрой наблюдали более 45 тыс. зрителей.

На 18-й минуте голкипер гостей Педро Гальесе ошибся в своей штрафной площади и «подарил» мяч российскому хавбеку Алексею Миранчуку, который после удачного прессинга дал пас Александру Головину. Капитан сборной России уверенно пробил по пустым воротам и открыл счет. До конца первого тайма перуанцам не удалось переломить ситуацию.

Под конец второго тайма, на 82-й минуте матча, нападающий гостей Алекс Валера получил мяч на чужой половине поля, решился на дальний удар и поразил ворота российского вратаря Матвея Сафонова. Мяч залетел в левый нижний угол.

Оставшееся время матча команды продолжили предпринимать активные попытки по взятию ворот друг друга, однако они не завершились успехом. Итоговый счет на табло — 1:1.

До этой встречи сборные России и Перу ранее никогда не пересекались между собой. Это был их первый очный матч в истории футбола. Также в ближайшие дни команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с национальной командой Чили. Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу впервые за семь лет сыграет на стадионе «Фишт».

Подпишись, здесь всегда интересно.