Сборная России по футболу впервые за семь лет сыграет на стадионе «Фишт»

Игроки сборной Чили прилетели в Сочи для товарищеских игр. Команду из Латинской Америки встретили в аэропорту курорта.

Сборная Чили уже проводит тренировку на поле одного из стадионов. Чилийцы готовятся сразу к двум матчам. Так, 18 ноября они сыграют с командой Перу, но главное для российских болельщиков противостояние состоится 15 ноября. На арене «Фишт» латиноамериканцы встретятся со сборной России.

На арене, принимавшей матчи Чемпионата мира — 2018, снова сыграет национальная команда. В последний раз сборная России выходила на поле «Фишта» более семи лет назад. С чилийцами не играли еще дольше — последний раз в 2017 году в Москве. Это была последняя контрольная игра для российской сборной перед стартом Кубка конфедераций. Закончилась она со счетом 1:1.

В 2017 году на стадионе «Фишт» прошел товарищеский матч России и Бельгии — 3:3. Следующий раз россияне вышли на сочинский газон во время домашнего Чемпионата мира. Болельщики запомнили яркий четвертьфинал против сборной Хорватии, который обидно проиграли в серии пенальти. Последний раз сборная играла в Сочи осенью 2018 года. Это была встреча в рамках Лиги наций УЕФА. На радость болельщикам сборная России уверено победила Турцию со счетом 2:0.

В ноябре 2025 гола сочинские болельщики снова в предвкушении красивого футбола. По их словам, чилийцы — достойные соперники, одна из сильнейших команд Латинской Америки. Билеты на встречу со сборной Чили активно распродаются. Стоят они от 1,5 до 35 тыс. рублей. Счет прогнозируется разгромный в пользу россиян.

«Это очень важная встреча с точки зрения качества соперника, это не слабая команда. Это игра, которую будет по-настоящему интересно смотреть», — говорит спортивный обозреватель Константин Перминов.

К игре в Сочи практически все готово. Продумана даже логистика болельщиков. Для них назначили восемь дополнительных электричек на маршруте Сочи — Имеретинский курорт.

