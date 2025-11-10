Восемь игроков ФК «Краснодар» проведут две недели в своих национальных сборных

Футболисты «черно-зеленых» присоединятся к национальным командам для подготовки к международным матчам.

Полузащитника Александра Черникова и голкипера Станислава Агкацева вызвали в сборную России. Их ждут два товарищеских матча: 12 ноября в Санкт-Петербурге против Перу и 15 ноября в Сочи против Чили.

Капитан «быков» Эдуард Сперцян отправился в расположение сборной Армении. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Армения сыграет 13 ноября с Венгрией, а 16 ноября — с Португалией.

Нападающий Джон Кордоба в составе сборной Колумбии проведет две товарищеские встречи в США. Колумбийцы сыграют с Новой Зеландией 15 ноября и с Австралией 18 ноября.

Защитник Кевин Ленини присоединится к сборной Кабо-Верде, которой 13 ноября предстоит товарищеский матч с Ираном.

Кроме того, Даниил Голиков и Казбек Мукаилов отправились в молодежную сборную России, Артем Хмарин — в юношескую сборную России (игроки не старше 2007 года рождения), сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

