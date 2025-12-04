Сафонов признался Смолову, что ему тяжело быть вторым вратарем в «ПСЖ»

Экс-нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов взял интервью у экс-вратаря клуба Матвея Сафонова, который продолжает карьеру во французском «Пари Сен-Жермен».

Фрагмент разговора Смолов опубликовал в своем Telegram-канале 4 декабря. Он отметил, что футболисты общались летом, но за прошедшее время актуальности диалог не потерял.

В ходе беседы экс-нападающий «быков» поинтересовался у Сафонова, насколько ему тяжело быть вторым вратарем после того, как всю свою карьеру он был «первым безоговорочным номером».

Голкипер «ПСЖ» отметил, что ему нужно сначала научиться признавать и научиться говорить, что он второй вратарь французского клуба. По словам Сафонова, он «эгоист, который был первым вратарем всю свою карьеру», и происходящая в команде ситуация его не устраивает.

«Потому что кого мы обманываем, да? Если буду говорить что-то другое, ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять, и я как раз-таки признал и стараюсь находить в себе каждую тренировку силы на то, чтобы поменять ситуацию», — поделился экс-вратарь ФК «Краснодар».

