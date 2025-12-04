Сафонов рассказал об увлечении видеоиграми в перерывах между тренировками

Бывший игрок ФК «Краснодар» и нынешний голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, как проводит свободное от тренировок время.

По словам футболиста, последнее время он проводит много часов в компьютерной игре, где можно исследовать постапокалиптическую Землю, чтобы добывать ценные ресурсы и сражаться с механическими врагами.

«Я остался один на неделю. И сами понимаете, что жизнь сразу становится скучнее. Было время заняться своими делами, но я залип в Arc Raiders. Провожу время с удовольствием с друзьями», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

При этом голкипер отказался от нескольких выходных в пользу индивидуальных футбольных тренировок. Он отметил, что недельный цикл подготовки к матчу позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующей игре.

«Сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», — заключил Сафонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвея Сафонова могут включить в основной состав «ПСЖ» на ближайший матч против «Ренна», который состоится 6 декабря. В сезоне-2025/2026 года французской Лиги 1 Сафонов все еще не принял прямого участия ни в одном матче, оставаясь на скамейке запасных.

Ранее газета L’Équipe сообщила о возможном уходе экс-игрока ФК «Краснодар» Сафонова из «ПСЖ». Интерес к вратарю также проявили клубы Испании и Португалии.

