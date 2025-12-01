Экс-игрок «Краснодара» Сафонов может сыграть первый матч в этом сезоне за «ПСЖ»

По информации зарубежных СМИ, бывшего игрока ФК «Краснодар» и нынешнего голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова могут включить в основной состав на ближайший матч парижан против «Ренна», который состоится 6 декабря.

Уточняется, что российский вратарь получил возможность покинуть скамейку запасных и выйти на поле с первых минут игры в связи с травмой основного голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье. Он получил повреждение в игре с «Монако» 29 ноября и пропустит часть тренировок на этой неделе.

В сезоне-2025/2026 года французской Лиги 1 Матвея Сафонова ни разу не включали в основной состав «ПСЖ». Он так и не принял прямого участия ни в одном матче. Во всех играх текущего сезона парижан со старта выступал Шевалье.

Действующий контракт Сафонова с клубом будет действовать до лета 2029 года, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», L’Équipe сообщила о возможном уходе экс-игрока ФК «Краснодар» Сафонова из «ПСЖ».

