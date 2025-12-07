Экс-игрок «Краснодара» Сафонов назвал долгожданным дебют в ПСЖ в этом сезоне

Российский вратарь Матвей Сафонов 6 декабря провел первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в этом сезоне. Команда играла против «Ренна» со счетом 5:0.

Сафонов отметил, что игра была долгожданной.

«Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра, — поделился Сафонов. — Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше».

Во всех 20 матчах ПСЖ нынешнего сезона на поле выходил французский голкипер Люка Шевалье. Эту игру он пропустил. Сафонов в этом сезоне участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара, Ирана и Перу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов признался в интервью Федору Смолову, что ему тяжело быть вторым вратарем в «ПСЖ».

