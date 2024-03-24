Кубанский казачий хор перенес концерты из-за траура по жертвам теракта в Москве

Государственный академический Кубанский казачий хор объявил о переносе посвященного дню весеннего равноденствия концерта, который был запланирован на 24 марта.

«Артисты Кубанского государственного казачьего хора скорбят со всей страной о погибших от рук террористов в «Крокус Сити Холле». Поэтому по решению художественного руководителя и главного дирижера нашего коллектива, Героя труда России и дважды Героя труда Кубани Виктора Захарченко концерт, который должен был состояться сегодня, переносится на 2 апреля», — сообщили в пресс-службе «Кубанского казачьего хора».

На более поздний срок перенесли также представление, которое было запланировано на 23 марта. Отмечается, что купленные билеты будут действительны, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отмене в Краснодарском крае массовых развлекательных мероприятий 24 марта. До 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия.