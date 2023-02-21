Крушение сухогруза не повлияло на работу порта и судоходство в районе Новороссийска

Об этом 21 февраля сообщили в Росморречфлоте. Груз на судне экологически нейтрален и безопасен. Специалисты продолжают мониторинг в районе происшествия.

В ведомстве отметили, что на судне, предварительно, было около 7 т топлива. В воде наблюдается небольшая пленка. В случае обнаружения загрязнения в акватории суда готовы его ликвидировать.

«Перевернутая носовая часть судна по состоянию на 17:30 частично видна над поверхностью воды. Специалисты Морспасслужбы наблюдают легкую пленку нефтепродукта площадью 100 на 60 м, пленку тянет ветром и волной в сторону берега. Пятно дизтоплива разбивается штормовой волной и существенной экологической угрозы не представляет. Суда Морспаслужбы «Меркурий» и «Николай Семенченко» остаются в районе затопленного судна и проводят осмотр поверхности на предмет поступления загрязнений ГСМ с затонувшего судна», — сообщили в Росморречфлоте.

Сухогруз Seamark построен в 1981 году, флаг Палау, оператор — ООО «Криос шиппинг», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз Seamark 21 февраля переломился на якорной стоянке во время шторма. При крушении сухогруза погиб моряк. По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело.