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Крупный пожар на Туапсинском НПЗ потушили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-na-tuapsinskom-npz-potushili?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Крупный пожар на Туапсинском НПЗ потушили
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Возгорание на территории расположенной в Туапсе нефтебазы произошло ночью 25 января.

Пожар полностью потушили в 4:53. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Из-за пожара на Туапсинском НПЗ было временно было закрыто воздушное пространство над Сочи. Воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилет и вылет с 23:13 до 02:07.

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