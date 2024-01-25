Крупный пожар на Туапсинском НПЗ потушили
Происшествия
25.01.2024 07:21
Возгорание на территории расположенной в Туапсе нефтебазы произошло ночью 25 января.
Пожар полностью потушили в 4:53. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Из-за пожара на Туапсинском НПЗ было временно было закрыто воздушное пространство над Сочи. Воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилет и вылет с 23:13 до 02:07.