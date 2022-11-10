Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат

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О сдаче депутатского мандата Игорь Азаров сообщил 10 ноября.

«Я написал заявление о сдаче депутатского мандата. Сейчас я нахожусь в Сербии, сюда я приехал в начале октября в давно запланированную коммандировку, после которой собирался вернуться в Россию. Однако, несколько дней назад я принял решение не возвращаться», — написал он в Telegram.

Игорь Азаров был депутатом городской думы Краснодара два года.

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Также с просьбой отправить их на службу добровольцами в сентябре к первому зампредседателя Совфедерации РФ Андрею Турчаку обратились четыре депутата Госдумы. Это зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. В СВО уже приняли участие три депутата Госдумы. Это первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, а также депутаты от Чечни Адам Делимханов и Ахмед Догаев.