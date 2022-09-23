Четыре депутата Госдумы попросили отправить их служить в зону спецоперации
Об этом 23 сентября сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — написал Турчак в Telegram.
По словам политика, отправиться служить в зону проведения спецоперации на Украине хотят зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.
В специальной военной операции на Украине уже приняли участие три депутата Госдумы: первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — Виктор Водолацкий, а также депутаты от Чечни — Адам Делимханов и Ахмед Догаев.
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