Четыре депутата Госдумы попросили отправить их служить в зону спецоперации

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Об этом 23 сентября сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — написал Турчак в Telegram.

По словам политика, отправиться служить в зону проведения спецоперации на Украине хотят зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

В специальной военной операции на Украине уже приняли участие три депутата Госдумы: первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — Виктор Водолацкий, а также депутаты от Чечни — Адам Делимханов и Ахмед Догаев.

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