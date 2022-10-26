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Бывший мэр Краснодара рассказал об отправке в зону спецоперации

Политика
26.10.2022 17:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-mer-krasnodara-vecherom-26-oktyabrya-otpravitsya-v-zonu-spetsoperatsii
Бывший мэр Краснодара рассказал об отправке в зону спецоперации
Фото t.me/PervyshovEA

Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сейчас проходит переподготовку в военно-полевом лагере в Ростовской области.

«Отправляюсь в зону специальной военной операции сегодня вечером. На полигоне в Ростовской области прошел всю необходимую подготовку, опыт службы в армии помог завершить ее быстрее. В таких случаях «за ленточку» отправляют досрочно. Командованием рассматривается приписка меня в формирование, которое ведет боевые действия в Донецкой Народной Республике. Победа будет за нами!» — написал Евгений Первышов в Telegram.

Бывший мэр Краснодара отметил, что после прибытия в часть в соцсети писать не будет.

«Думаю, причины понятны», — добавил он.

Читайте также: бывший мэр Краснодара рассказал об экипировке мобилизованных, прибывших на переподготовку.

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