Бывший мэр Краснодара рассказал об отправке в зону спецоперации

Фото t.me/PervyshovEA

Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сейчас проходит переподготовку в военно-полевом лагере в Ростовской области.

«Отправляюсь в зону специальной военной операции сегодня вечером. На полигоне в Ростовской области прошел всю необходимую подготовку, опыт службы в армии помог завершить ее быстрее. В таких случаях «за ленточку» отправляют досрочно. Командованием рассматривается приписка меня в формирование, которое ведет боевые действия в Донецкой Народной Республике. Победа будет за нами!» — написал Евгений Первышов в Telegram.

Бывший мэр Краснодара отметил, что после прибытия в часть в соцсети писать не будет.

«Думаю, причины понятны», — добавил он.

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