Бывший мэр Краснодара рассказал об экипировке мобилизованных, прибывших на переподготовку

Видео канала «Кубань 24»

В Ростовской области продолжается переподготовка добровольцев и мобилизованных россиян. В военно-полевом лагере готовят отряды «Барс». Солдат обучают правилам оказания первой помощи, минно-подрывному делу, проводят стрелковые тренировки.

«То, чему нас учили как офицеров, это совсем не то. Война уже совсем другая, поэтому навыки здесь совсем другие. Нам подсказывают не только инструкторы, но и молодые ребята, которые в строю с 2014 года», — сказал доброволец из Тулы Сергей Громыко.

Среди добровольцев депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Он отправился на переподготовку неделю назад.

«По прибытии в мотострелковый полк получил здесь полностью обмундирование: и бронежилет, и форму — полевую и зимнюю. Единственное, что привез с собой, — каску. Это не возбраняется здесь. В принципе, экипирован полностью на 100%. Как и остальные добровольцы», — сообщил Евгений Первышов.

Переподготовка длится две недели. Однако, если мобилизованный или доброволец показывают отличные результаты, то в зону специальной военной операции его командируют раньше. Ежедневно в части направляются сотни бойцов.