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Экс-мэр Краснодара записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине

Политика
19.10.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyshov-otpravitsya-dobrovoltsem-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii-na-ukraine
Экс-мэр Краснодара записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине
Фото t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара, депутат Государственной думы Евгений Первышов 19 октября сообщил о том, что принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции.

По словам Первышова, он подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение.

«Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что все это пригодится в зоне СВО. Почему я решил участвовать в СВО. Я иду ради будущего своей семьи и своей Родины. Настало время ответить на главный вопрос — каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться. Я за мирное будущее в свободной независимой стране, сейчас для этого необходимо выполнять решения Верховного Главнокомандующего», — написал Евгений Первышов в Telegram.

Он добавил, что 21 октября отправляется в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. После прохождения сборов его прикомандируют к части для выполнения поставленных задач в зоне СВО.

Евгений Первышов руководил Краснодаром с 2016 по 2021 год. Ему 46 лет, у него четверо детей, что освободило его от частичной мобилизации. Однако на добровольцев положения отсрочек не распространяются, если кандидат подходит по здоровью и навыкам.

Читайте также: более 2,8 тыс. жителей Кубани записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».

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