Более 2,8 тыс. жителей Кубани записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги»
Все заявки оперативно отрабатывает краевой военный комиссариат. В настоящее время обработали порядка 7 тыс. 700 документов.
Всего с начала работы сервиса для добровольной записи на участие в СВО через «Госуслуги» заявки подали более 2 тыс. 800 жителей Кубани.
Подать заявку можно в специальном разделе. Ответ придет в личный кабинет. Если заявитель передумает, он может просто не приходить в военкомат. Никаких юридических обязательств при этом не возникает.
Также на портале можно подать жалобу в случае ошибки при мобилизации или обжаловать решение. Мобилизованному или его родственникам необходимо указать нужные сведения, реквизиты повестки и документы, дающие основание для отсрочки. Заявление в короткие сроки рассмотрит региональная комиссия по мобилизации, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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