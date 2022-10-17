Минфин РФ направил в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Фото Александра Щербака/ТАСС

Информация об этом появилась 17 октября на сайте Министерства финансов России.

Минфин подготовил и передал в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных граждан. В частности, министерство предлагает:

продлить сроки предоставления деклараций и отчетов в налоговые органы;

предоставить отсрочку и рассрочку по уплате отдельных обязательных платежей;

приостановить сроки проведения ряда мероприятий налогового контроля.

Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что новые меры поддержки позволят поддержать мобилизованных мужчин и снять юридические коллизии, сообщает RT.

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