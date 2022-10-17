Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Минфин РФ направил в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Экономика
17.10.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/minfin-rf-napravil-v-pravitelstvo-proekt-o-merah-podderzhki-mobilizovannyh
Минфин РФ направил в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных
Фото Александра Щербака/ТАСС

Информация об этом появилась 17 октября на сайте Министерства финансов России.

Минфин подготовил и передал в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных граждан. В частности, министерство предлагает:

  • продлить сроки предоставления деклараций и отчетов в налоговые органы;
  • предоставить отсрочку и рассрочку по уплате отдельных обязательных платежей;
  • приостановить сроки проведения ряда мероприятий налогового контроля.

Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что новые меры поддержки позволят поддержать мобилизованных мужчин и снять юридические коллизии, сообщает RT.

Читайте также: в Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду
  5. В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях