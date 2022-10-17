Минфин РФ направил в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных
Экономика
17.10.2022 10:59
Информация об этом появилась 17 октября на сайте Министерства финансов России.
Минфин подготовил и передал в Правительство проект о мерах поддержки мобилизованных граждан. В частности, министерство предлагает:
- продлить сроки предоставления деклараций и отчетов в налоговые органы;
- предоставить отсрочку и рассрочку по уплате отдельных обязательных платежей;
- приостановить сроки проведения ряда мероприятий налогового контроля.
Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что новые меры поддержки позволят поддержать мобилизованных мужчин и снять юридические коллизии, сообщает RT.
Читайте также: в Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду
- В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины