В Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки
Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.
«С семьями мобилизованных сочинцев у нас есть связь. Все просьбы родственников и пожелания ребят, отправившихся в зону СВО, стремимся выполнить. Эта работа идет уже три недели. Моя задача, как главы города, не допустить никаких ошибок на местах, лично проверяю списки на соответствие всех критериев Минобороны», — написал глава Сочи в Telegram.
Он отметил, что у команды мэрии налажено взаимодействие с военным комиссариатом. Также город направляет в край заявки на единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей для мобилизованных.
«Принял решение ввести в Сочи комплекс мер дополнительной социальной поддержки. Обеспечим бесплатным питанием детей из семей мобилизованных в школах, будут путёвки без очереди в детсады для дошкольников. Ни одну просьбу не оставляем без внимания», — добавил Копайгородский.
Также разработали механизм внеочередного предоставления путевок в детский сад. Родителей освободят от платы за пребывание детей мобилизованных в дошкольном учреждении.
На счете сочинского благотворительного фонда сформировали финансовый резерв для оказания помощи мобилизованным. Его пополняют депутаты, предприниматели, организации и неравнодушные жители.
Продолжает действовать горячая линия мэрии по вопросам частичной мобилизации. Основной номер телефона: 8 (862) 266-06-35, дополнительный – 8 (862) 264-34-33, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель.
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины