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В Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки

Общество
15.10.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dlya-semej-mobilizovannyh-grazhdan-vvedut-dopolnitelnye-mery-sotspodderzhki
В Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

«С семьями мобилизованных сочинцев у нас есть связь. Все просьбы родственников и пожелания ребят, отправившихся в зону СВО, стремимся выполнить. Эта работа идет уже три недели. Моя задача, как главы города, не допустить никаких ошибок на местах, лично проверяю списки на соответствие всех критериев Минобороны», — написал глава Сочи в Telegram.

Он отметил, что у команды мэрии налажено взаимодействие с военным комиссариатом. Также город направляет в край заявки на единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей для мобилизованных.

«Принял решение ввести в Сочи комплекс мер дополнительной социальной поддержки. Обеспечим бесплатным питанием детей из семей мобилизованных в школах, будут путёвки без очереди в детсады для дошкольников. Ни одну просьбу не оставляем без внимания», — добавил Копайгородский.

Также разработали механизм внеочередного предоставления путевок в детский сад. Родителей освободят от платы за пребывание детей мобилизованных в дошкольном учреждении.

На счете сочинского благотворительного фонда сформировали финансовый резерв для оказания помощи мобилизованным. Его пополняют депутаты, предприниматели, организации и неравнодушные жители.

Продолжает действовать горячая линия мэрии по вопросам частичной мобилизации. Основной номер телефона: 8 (862) 266-06-35, дополнительный – 8 (862) 264-34-33, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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