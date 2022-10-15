В Сочи для семей мобилизованных граждан введут дополнительные меры соцподдержки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

«С семьями мобилизованных сочинцев у нас есть связь. Все просьбы родственников и пожелания ребят, отправившихся в зону СВО, стремимся выполнить. Эта работа идет уже три недели. Моя задача, как главы города, не допустить никаких ошибок на местах, лично проверяю списки на соответствие всех критериев Минобороны», — написал глава Сочи в Telegram.

Он отметил, что у команды мэрии налажено взаимодействие с военным комиссариатом. Также город направляет в край заявки на единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей для мобилизованных.

«Принял решение ввести в Сочи комплекс мер дополнительной социальной поддержки. Обеспечим бесплатным питанием детей из семей мобилизованных в школах, будут путёвки без очереди в детсады для дошкольников. Ни одну просьбу не оставляем без внимания», — добавил Копайгородский.

Также разработали механизм внеочередного предоставления путевок в детский сад. Родителей освободят от платы за пребывание детей мобилизованных в дошкольном учреждении.

На счете сочинского благотворительного фонда сформировали финансовый резерв для оказания помощи мобилизованным. Его пополняют депутаты, предприниматели, организации и неравнодушные жители.

Продолжает действовать горячая линия мэрии по вопросам частичной мобилизации. Основной номер телефона: 8 (862) 266-06-35, дополнительный – 8 (862) 264-34-33, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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