Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель
Политика
14.10.2022 16:00
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 14 октября во время пресс-конференции в Астане. Частичную мобилизацию в РФ начали с 21 сентября.
«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин.
Президент отметил, что линия соприкосновения на фронте составляет 1100 км, поэтому держать ее только контрактниками практически невозможно.
Путин подчеркнул, что все граждане, призываемые в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, должны пройти соответствующую подготовку. Он пообещал дополнительно дать поручение Совету безопасности, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных.
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