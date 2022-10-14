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Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель

Политика
14.10.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-vse-mobilizatsionnye-meropriyatiya-v-rf-zavershat-v-techenie-dvuh-nedel
Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель
Владимир Путин. Фото t.me/smotri_media

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 14 октября во время пресс-конференции в Астане. Частичную мобилизацию в РФ начали с 21 сентября.

«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин.

Президент отметил, что линия соприкосновения на фронте составляет 1100 км, поэтому держать ее только контрактниками практически невозможно.

Путин подчеркнул, что все граждане, призываемые в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, должны пройти соответствующую подготовку. Он пообещал дополнительно дать поручение Совету безопасности, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных.

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