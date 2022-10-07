Путин предоставил кредитные каникулы мобилизованным и участникам спецоперации
Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 7 октября. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, мобилизованные граждане и участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на предоставление кредитных каникул по ипотечным и потребительским займам
Льготный период не может превышать время военной службы. Во время кредитных каникул заемщики смогут уменьшить размер платежей. В случае гибели военнослужащего предусмотрено прекращение кредитных обязательств. Такие займы будут списаны и не перейдут на ближайших родственников погибшего. Лимита по таким кредитам не предусмотрели.
Новый закон распространяется не только на Вооруженные силы РФ, но и на сотрудников ФСБ, Росгвардии, МЧС, СВР и других силовых ведомств, а также на добровольцев, сообщает ТАСС.
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