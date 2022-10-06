Какие меры поддержки для мобилизованных бизнесменов разработали в Правительстве РФ
Политика
06.10.2022 17:59
Отсрочка по налогам, поблажки при сдаче отчетности и другие бонусы — в правительстве разработали и меры поддержки для мобилизованных бизнесменов России.
Некоторые из них уже действовали в период пандемии. К примеру, автоматическое продление лицензий. Для малого и среднего предпринимательства планируется отсрочка платежей по кредитам и лизингу. Тем, кто арендовал муниципальную недвижимость, разрешат расторгнуть договор без штрафных санкций. Перенести уплату налогов и сроки подачи деклараций смогут мобилизованные бизнесмены, которые не закроют свое дело. Все эти предложения оформлены как поправки к федеральным законам.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае мобилизованные предприниматели смогут оформить доверенности в воинской части.
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