В Краснодарском крае мобилизованные предприниматели смогут оформить доверенности в воинской части

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мобилизованные бизнесмены Кубани теперь могут передать полномочия своему доверенному лицу на территории воинской части. Заверит документ командир части.

«На Кубани продолжается частичная мобилизация, повестки получают и представители бизнеса. После получение повестки предпринимателю не остается времени на то, чтобы привести дела в порядок. Мы рекомендуем такой категории граждан временно передать по доверенности часть полномочий на ведение бизнеса. Оформить ее можно заранее у нотариуса — до получения повестки, либо непосредственно в воинской части», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев.

Кроме того, призванные в рамках частичной мобилизации представители малого и среднего бизнеса Кубани могут воспользоваться рядом льгот на услуги нотариусов. Это бесплатно, нужно лишь оплатить госпошлину.

Мобилизованные предприниматели Краснодарского края смогут без очереди и в выходные заверить необходимые документы. Полный список организаций, которые будет работать в выходные, разместят на сайте Нотариальной палаты региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для предпринимателей края открыли горячие линии по вопросам частичной мобилизации. Также продолжает работать круглосуточная горячая линия по номеру 122.

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