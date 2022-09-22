В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации

В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации

С 22 сентября по номеру 122 начала работать горячая линия для информирования россиян по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Напомню, колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Получить информацию можно не только по номеру горячей линии, но и на официальном сайте «Объясняем.рф».

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