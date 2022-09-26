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Для предпринимателей Кубани открыли «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации

Экономика
26.09.2022 19:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-predprinimatelej-kubani-otkryli-goryachie-linii-po-voprosam-chastichnoj-mobilizatsii
Для предпринимателей Кубани открыли «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. В рамках нее в ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать около 300 тыс. человек.

Компании региона могут задать интересующие вопросы, касающиеся частичной мобилизации, специалистам Центра поддержки предпринимательства с 9:00 до 18:00 по номеру: 8 (800) 707-07-11. Сотрудники профильных ведомств подготовят ответы на вопросы и разместят их на портале.

Для представителей операторов связи и IT-компаний открыли специальную «горячую линию» по частичной мобилизации. Они могут уточнить интересующие вопросы у сотрудников Ассоциации цифрового развития Краснодарского края с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 201-15-05.

Кроме того, продолжает работу «горячая линия» по мобилизации на номере 122. Она доступна с 8:00 до 20:00. По выходным линия работает круглосуточно.

На вопросы о частичной мобилизации также готовы ответить представители Общественной палаты региона. «Горячая линия» работает с 9:00 до 17:00 по номеру: 8 (861) 259-01-91, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: 29 самых распространенных вопросов о мобилизации.

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