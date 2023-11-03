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Краснодарский Арбат вновь станет пешеходным на праздничные ноябрьские выходные

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-arbat-vnov-stanet-peshehodnym-na-prazdnichnye-noyabrskie-vyhodnye
Краснодарский Арбат вновь станет пешеходным на праздничные ноябрьские выходные
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы Чапаева в Краснодаре с 4 по 6 ноября перекроют для движения машин.

На Арбате будет работать выставка художников — там жители и гости города смогут увидеть натюрморты, пейзажи и портреты. Время работы выставки — с 12:00 до 18:00, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице подготовили афишу мероприятий ко Дню народного единства. Жители и гости Краснодара выстроятся в огромную букву Z в честь праздника, по улицам краевого центра пройдет автопробег.

В культурных учреждениях города можно посетить мероприятия приуроченной к празднику «Ночи искусств».

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