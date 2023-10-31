Мэрия Краснодара опубликовала афишу мероприятий ко Дню народного единства

Один из главных праздников года россияне отметят 4 ноября — День народного единства.

В честь праздника в Краснодаре организуют различные мероприятия и активности — экскурсии, выставки, диктанты и концерты. Объединены они слоганом «Народов много — Родина одна».

Большой этнографический диктант можно написать 3 ноября в Общественно-информационном центре на улице Красноармейской, 53. Акцию посвятили культуре народов, которые проживают на территории России.

Также в центре с 12:00 до 15:00 пройдет интеллектуальная игра для молодежи «Этноквиз», где можно проверить знания о народах России.

Образовательный семинар «Россия — наш общий дом» состоится 3 ноября на базе штаба «Пост №1» на улице Северной, 269. Там участникам молодежных патриотических объединений расскажут об истории возникновения праздника и его значимости как Дня воинской славы.

В городских и краевых учреждениях культуры 4 ноября пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В театрах и выставочных залах посетителям предложат открыть для себя новые измерения искусства и окунуться в мир художественного творчества. Тема акции — «Взгляд в будущее».

На Главной городской площади в 12:00 стартует патриотическая акция — жители и гости города выстроятся в букву Z. Принять участие в мероприятии может каждый желающий.

В Выставочном зале Боевой Славы на улице Береговой, 146 в честь праздника проведут тематические экскурсии.

В Чистяковской роще в 12:00 выступят творческие коллективы ЦКР «Карасунский». В парке «Солнечный Остров» в это же время стартует представление «Мы единая страна!», в Городском саду — «Мы разные, но творчество объединило нас!».

В парках и скверах к празднику организуют выставки рисунков и декоративно-прикладного искусства местных мастеров, мастер-классы и игровые программы. Во всех городских и сельских округах в Домах культуры, Центрах культуры и досуга, библиотеках пройдут торжественные мероприятия.

К автопробегу жители и гости города смогут присоединиться 5 ноября. Машины проедут по улицам Краснодара до ТРЦ «Красная Площадь». По пути они сделают остановку у мемориального комплекса воинам-зенитчикам на улице Ставропольской — почтить память защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сбор участников — на парковке гипермаркета «Окей» на улице Мачуги, 2 в 10:00. Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку по телефону +7(964) 896-07-17.

Город к празднику украсят российские флаги на столбах центральных улиц, а также арт-объекты в цветах триколора в 11 точках краевого центра, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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