Жители Краснодара выстроятся в огромную букву Z в День народного единства

Патриотическая акция пройдет 4 ноября в 12:00 на Главной городской площади в районе мэрии и Драмтеатра.

В День народного единства жители Краснодара выстроятся в огромную букву Z. Таким образом они продемонстрируют свою любовь к Родине и поддержку государства.

Встать в огромную фигуру латинской буквы Z вместе с другими людьми на площади в центре города сможет каждый желающий. Организаторами патриотической акции выступают общественные объединения «Царьград», «Двуглавый орел», «Северный человек» и «Русская община», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Один из организаторов акции Никита Изюмов призвал участников приходить в одежде белых, черных и желтых цветов, символизирующих флаг Российской империи.

«Мы будем использовать символику Российской Империи, чья правящая династия Романовых была избрана на Земском соборе после окончания Смутного времени», — написал Изюмов в Telegram-канале.

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