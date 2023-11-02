В Краснодаре пройдет автопробег ко Дню народного единства

День народного единства в России отмечают 4 ноября, а праздничный автопробег пройдет 5 ноября.

Участников мероприятия собирают в 10:00 на парковке гипермаркета «Окей» на улице Мачуги, 2 в микрорайоне Гидростроителей. Колонна автомобилей пройдет через центральные улицы Краснодара с остановкой на улице Ставропольской у памятника Воинам-зенитчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Завершится автопробег ко Дню народного единства у ТРЦ «Красная Площадь» на улице Дзержинского.

Принять участие в мероприятии может каждый желающий, у кого есть автомобиль. Для этого нужно заранее оставить заявку по номеру: +79648960717, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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