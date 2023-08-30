Кондратьев: в ликвидации лесного пожара в Геленджике заняты 450 человек и 70 единиц техники

Крупный лесной пожар второй день тушат на Маркотхском хребте в Геленджике.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях сообщил, что ликвидация возгорания продолжалась всю ночь, утром в воздух снова поднялись два вертолета.

«Работает 450 спасателей, пожарных, сотрудников МЧС, привлекли 70 единиц техники. На помощь в борьбе с огнем вылетел самолет БЕ-200. По моему поручению на месте координирует работу оперативного штаба мой заместитель Сергей Власов», — написал Кондратьев в Telegram.

По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в тушении возгорания участвуют два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России. С утра вертолеты сбросили на очаги пожара уже 120 т воды. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом. Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Мэр курорта сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га.