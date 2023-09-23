Кондратьев поздравил жителей Краснодара с 230-летием города

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 23 сентября отмечается 230-летие со дня образования столицы Кубани — Краснодара.

Глава региона сообщил, что город начинался как фортпост казаков на границе Российской империи и долгое время выполнял функцию крепости.

«Постепенно город расстраивался, развивался и сегодня является административным и культурным центром, где проходят основные общественно-политические события региона. Краснодарцы любят свой город и по праву гордятся своим домом, сохраняют и приумножают богатое культурное наследие и память о героическом прошлом. Со времен первых казаков жители города сохранили традиции хлебосольного гостеприимства, взаимовыручки и крепкой кубанской дружбы», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram.

Вениамин Кондратьев также принял участие в торжественном собрании.

«В День рождения краевой столицы мы вспоминаем ее богатую историю. Она сплетена из тысяч судеб тех людей, которые трудились на благо Краснодара и делали его лучше, успешнее. 230 лет назад это было небольшое войсковое поселение, сегодня Краснодар стал родным и любимым для 1,6 миллиона человек. Краснодар — казачья столица, он пережил триумфы, невзгоды, послевоенное становление. И сегодня любим его таким: с уютными улицами, с особым колоритом и душой. Все мы хотим сделать город лучше, уникальным и притягательным — это нас объединяет и делает сильнее», — сказал Вениамин Кондратьев во время мероприятия.

Губернатор подчеркнул, что за шесть лет в городе построили 12 млн кв. м жилья, в этом году — 3,5 млн кв. м. Он отметил, что главный принцип при этом — комплексная застройка жилых кварталов наравне с соцобъектами.

Глава региона вручил медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» и «За спасение погибавших», почетные грамоты администрации края и благодарности губернатора. Среди награжденных — директора школ, заведующие детсадами, руководители предприятий и учреждений.

Девятерым жителям присвоили звание Почетный гражданин Краснодара. Среди них — народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР, вокалист музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» Юрий Дрожняк, заслуженный архитектор РФ Олег Кобзарь, президент КубГТУ Владимир Лобанов и директор гимназии № 69, заслуженный учитель Кубани Светлана Сеничева.

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко вручили тем, кто внес особый вклад в развитие экономики, производства, науки, культуры и искусства памятные медали «За заслуги», Почетные грамоты администрации и городской Думы Краснодара.

С музыкальными поздравлениями выступили творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году краевая столица отметит свое 230-летие 23 и 24 сентября. Несмотря на отказ от массовых гуляний, власти Краснодара подготовили программу мероприятий ко Дню города. Жителей Краснодара с Днем города поздравил мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

В главном храме Кубани — Свято-Екатерининском кафедральном соборе 24 сентября в 11:00 состоится благодарственный молебен в честь Дня города.