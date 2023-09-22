Мэрия Краснодара представила программу мероприятий на День города

В этом году краевая столица отметит свое 230-летие 23 и 24 сентября. Несмотря на отказ от массовых гуляний, власти Краснодара подготовили программу мероприятий ко Дню города.

В субботу, 23 сентября в 9:00 пройдет автомотопробег в честь Дня города. Сбор на улице Дзержинского, 80/1. Участники проедут по улицам Краснодара на ретромобилях. В 10:00 на Главной городской площади перед мэрией торжественно поднимут флаг Краснодара.

С 12:00 до 21:00 перед Выставочным залом Боевой Славы на улице Береговой, 146 состоится патриотический фестиваль «Город героев». Там развернут тематические площадки и выступят творческие коллективы.

В 18:00 на площадке КубГТУ на улице Красной, 135 выступят кавер-группы. В 17:00 в поселке Пригородном на улице Донбасской, 8 состоится праздничный концерт на спортивной площадке. В программе: выступления с творческими номерами, мастер-классы и эстафеты.

В воскресенье, 24 сентября в сквере «Дружбы народов» на пересечении улиц Рашпилевской и Орджоникидзе проведут спортивный праздник от ПБК «Локомотив». Он продлится с 16:00 до 20:00.

В парке «Солнечный остров» с 16:00 до 21:00 пройдет творческий молодежный фестиваль. В программе показ «Детской моды», дефиле от молодых дизайнеров «Мода по-краснодарски» и выставка талантливой молодежи.

В 18:00 в Чистяковской роще начнется молодежный праздник. На мероприятии выступят участники команды Высшей лиги КВН из Сургута — «Борцы. Северный десант».

На Арбате на улице Чапаева с 18:00 до 21:00 пройдет фестиваль юмора под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в День города по Краснодару проедет открытый трамвай с артистами. С 230-летием краевую столицу 22 и 23 сентября поздравят артисты «Дома молодежи».