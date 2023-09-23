Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с Днем города

В эти выходные в столица Кубани отмечает 230-ю годовщину со дня основания. Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил горожан с этой датой.

«230 лет — это история наших предков. История людей, которые открывали и защищали эти земли. Это современная история тех, кто приезжал в наш город и делал его еще сильнее, прогрессивнее, богаче. Сегодня наш Краснодар развивается невероятными темпами. И вместе с ним меняемся мы. Меняемся к лучшему. К лучшему будущему! — отметил Евгений Наумов в своем видеообращении в Telegram.

Мэр столицы Кубани поблагодарил всех, кому небезразлично настоящее родного города.

«Мы преклоняемся перед подвигами наших бойцов в зоне СВО. И я уверен, со всеми трудностями мы справимся! Пусть здесь сбудутся ваши мечты, вырастут счастливыми наши дети. Давайте беречь и любить наш город, и он ответит нам взаимностью!» — сказал Евгений Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году краевая столица отметит свое 230-летие 23 и 24 сентября. Несмотря на отказ от массовых гуляний, власти Краснодара подготовили программу мероприятий ко Дню города. В День города по Краснодару проедет открытый трамвай с артистами. С 230-летием краевую столицу 22 и 23 сентября поздравят артисты «Дома молодежи».